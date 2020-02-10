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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

Şüphelinin adliyeye çıkarılırken görüntüsü

Polis Bonzai Trol 

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( BİLECİK )- Bozüyük polisinden bonzai operasyonu BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bozüyük’te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi.
Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda 6 kilogram Bonzai maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. isimli şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan yasal işlem başlatılarak Bilecik Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Şüpheli H.K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İC-
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