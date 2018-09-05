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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı,bir polis yaralandı

Şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı,bir polis yaralandı

-şüphelilerin gözaltına alınması

Hastane Polis Memuru Akalan Memur Şüpheli Araç 

--yaralı polis memuru
--olay yeri ve polisler
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da durdurulan şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı, 1 polis silahla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, cadde üzerinden şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilden inenler polislere taşkınlık yapıp kavga çıkardı. Olay sırasında bir polis memuru bacağından silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli 2 şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, diğer şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.Bacağından yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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