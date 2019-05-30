Şüphelendikleri kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler



- Çeşme'de evlerin kapıları çalıp isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Reisdere'de binalara giren 3 kişi, evlerin kapılarını çalarak, bazı isimler vererek bu isimlerin orada oturup oturmadıklarını sordu. Birçok dairenin kapısını çalmaları nedeniyle davranışlarından şüphelenen mahalle sakinlerinin, sorular sorarak kim olduklarını öğrenmeye çalışmaları üzerine 3 yabancı koşarak kaçmaya başladı.

Mahalle sakinleri kovalayarak peşlerini bırakmadı Mahalle sakinleri motosikletle, kaçmaya başlayan 3 yabancının peşine düşerken, cep telefonuyla da videolarını çekmeye başladı.

Şahısların kaçmaya başlaması nedeniyle hırsız olabileceğinden şüphelenen ve motorlarıyla peşlerine düşen mahalle sakinleri, jandarmayı da arayarak bilgi verdi. 3 zanlı, motosikletle peşlerine takılan vatandaşlardan kurtulabilmek için, bir süre sonra yoldan çıkarak, arazide koşmaya devam etti. 2 mahalle sakini de motorlarını yolda bırakarak, 3 zanlının peşinde koşarken, jandarmayı arayarak zanlıların kaçtıkları yönü bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalışan 3 zanlıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan üçüncü zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

