Şüphe üzerine durdurulan tırın yedek yakıt deposundan 125 kilo eroin çıktı Haberi

-Yedek Yakıt deposunun sökülmesi

-Depo içindeki eroin paketlerinin çıkartılması

-Depo içindeki eroin paketleri detay

-Preslenmiş küp eroin paketlerinden görüntü

-Narkotik Köpek Zoro'nun paketler önünde poz vermesi



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu tırın yedek yakıt deposuna paketler halinde gizlenmiş 125,5 kilogram eroin çıktı. Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 33 ACY 89 Plakalı Şevket Ş. idaresindeki tırı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine dorsesi boş olan araç, detaylı incelenmek üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Burada hassas burunlu narkotik köpeği 'Zoro'nun da katılımıyla yapılan aramada, tırın yedek yakıt deposunun içinde küp şeklinde preslenmiş paketler halinde uyuşturucu eroin maddesi bulundu. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili tır sürücüsü Şevket Ş. (43) gözaltına alındı. İran'dan İstanbul'a gittiği tespit edilen tırın sürücüsü Şevket Ş. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (ACK-

