Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - ADANA
- Polisin otomobilde dedektör köpekle arama yapması - Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi - Bagajda 3 bidonda esrar bulunması - Zanlının görüntüsüŞüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - Adana 'da polisin şüphelenip durdurduğu araçta 3 bidonda 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo 950 gram esrar bulundu, sürücü cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekip, merkez Yüreğir ilçesinde yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Atak" ile arama yaptı.Köpeğin, aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşete sarılı üç bidonda 3 kilo 950 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan sürücü İsmail Ç. (40), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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