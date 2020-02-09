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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin bulundu İzle

Şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin bulundu İzle

Kamyonette arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 

-Uyuşturucunun çıkarılması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkari-Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plaka sayılı bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo’nun katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde toplam 54 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)
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