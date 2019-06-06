Süphan dağı ve gelincik çiçeklerinin muhteşem manzarası böyle görüntülendi

-Fotoğrafçıların çekim yapması

-Mesut Bağaç adlı fotoğrafçının konuşması

-Bahadır Çapan adlı fotoğrafçının konuşması

-Detay Görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olma özelliği taşıyan Süphan Dağı, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. 4 mevsimde de zirvesinde kar görülen ve ihtişamıyla insanları büyüleyen Süphan Dağı, eteğinde açan gelincik çiçekleriyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Adilcevaz ilçesi sınırların içerisinde bulunan 4058 metre yüksekliğiyle sönmüş bir volkanik dağ olan Süphan Dağı, açan kırmızı gelincik çiçekleriyle güzel manzaralar oluştururken, doğa fotoğrafçıları da ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflıyor. Doğa fotoğrafçıları zirvesi karlı olan Süphan Dağı’nın manzarasını kırmızı gelincik çiçekleriyle bütünleştirip arşivlerine eşsiz fotoğraflar katmanın mutluluğunu yaşıyor. "Burası doğa harikası cennet bir mekan” Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğretmenlik yapan Mesut Bağaç; “Fen bilimleri öğretmeniyim. Aynı zamanda hobi olarak ta fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Baharın bitimi yazın başlangıcıyla beraber Süphan Dağı’nın karlı şekli ve açan gelincik çiçeklerinin oluşturduğu manzarayla birlikte müthiş fotoğraflar çekiyoruz. Arşivimize çok güzel fotoğraflar ekledik. Ara sıra dışarıdan gelen misafirlerimizde oluyor. Onlara da rehberlik yapıyoruz. Dışardan gelecek arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Burası gerçekten doğa harikası cennet bir mekan onları bekleriz. Yaklaşık bir 15-20 gün daha sürecek olan bu görsel şölene bütün misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Bahadır Çapan ise; “Boş zamanlarımda fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. Fotoğrafçılık hobim var. Burada kırmızı gelincik çiçeklerinin ve karlı Süphan Dağı’nın manzarasını görünce fotoğraf çekmek için buraya geldik. Fotoğraf severlerinde bu manzaraları kaçırmaması için buralara bekliyoruz” diye konuştu.

Süphan Dağı- Süphan Dağı Van Gölü’nün Kuzey tarafından Bitlis’in Adilcevaz, Van’ın Erciş ve Ağrı’nın Patnos ilçeleri arasında yer alır. Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Volkanik bir oluşum olan dağ, Türkiye’deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından ikinci sırada yer alır. Toplam 4058 metre yüksekliğe sahip dağ, tırmanış için sıkça tercih ediliyor.

