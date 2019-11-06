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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Süphan Dağı beyaza büründü - VAN

Süphan Dağı beyaza büründü - VAN

- Süphün Dağı'nın görüntüsü (Drone) - Süphan Dağı eteğinde fotoğrafçıların fotoğraf çekmeleri - Fotoğrafçılardan Aynur Aytin ve Katibe Karakuş ile röportajSüphan Dağı beyaza büründüVAN (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerlerinden olan Süphan Dağı, son günlerde etkili olan karla beyaz örtüyle kaplandı. Van Gölü'nün kuzeyinde, Bitlis'in Adilcevaz, Van 'ın Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçeleri arasında yükselen 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından adeta gelinliğini giydi.Yıl boyunca doruğundaki buzulların erimediği dağ, yılın bu dönemlerinde de karla kaplı görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.Erciş ilçesine gelen bir çok fotoğrafçı da karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülemeye çalıştı.Fotoğrafçılardan Aynur Aytin, Süphan Dağı'nın fotoğrafını çekmek için Van 'dan geldiğini belirterek, muhteşem bir görüntüyle karşılaştıklarını söyledi.

Bölgenin fotoğraf açısından çok zengin olduğunu, her dönem farklı güzelliklerin ortaya çıktığını aktaran Aytin, "Süphan Dağı sanki gelinlik giymiş. Bu görüntüyle karşılaştık. Bunu fotoğraflamak ve arşivime kaldırmak benim için büyük bir mutluluk olacak." dedi.
Van 'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Katibe Karakuş da halk eğitim merkezinde fotoğraf eğitimi aldığını, kendini geliştirmek için düzenlenen fotoğraf etkinliğine katıldığını ifade etti.
Süphan Dağı'nı eşsiz manzarasıyla fotoğraflamak istediğini dile getiren Karakuş, beyaz örtünün dağa ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

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