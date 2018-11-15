Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Süper baba' bebeğini havada böyle yakaladı

'Süper baba' bebeğini havada böyle yakaladı

Bebeğin arasından düşmesi

Market Süper Baba Kamera Güvenlik Kamerası Bebek Arabası 

-Babanın fırlayarak bebeği havada yakalaması
-Anne baba ve bebeğin görüntüsü
-Bebeğin pusetteki görüntüsü
-Babanın bebeği öpmesi
-Aile boyu görüntüleri
-Röpler

( ADANA - EK) "Süper baba" bebeğini havada böyle yakaladı - Adana'da bir market sahibinin, pusetten düşmek üzere olan 10 aylık bebeğini son anda yakalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Mehmet Ali Durmuş: "Bir anda oldu ölecek diye korktum, Süperman gibi fırladım kurtardım" - Eşi Sinem Durmuş: "Eşimle gurur duyuyorum herkes süper baba diyor o olmasa ölebilirdi kızım" ADANA

- Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş, pusetten düşmek üzere olan 10 aylık bebeğini, havada yakaladı. Marketçi babanın gösterdiği refleks kameralara yansıdı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde market işleten 2 çocuk babası Mehmet Ali Durmuş'u, eşi Sinem Durmuş (24), Mahmut Poyraz (3) ve 10 aylık kızları Enbiya ile ziyarete geldi. Bir anlık dalgınlıkla bebek arabasında tek başına kalan Enbiya bebek, ayağa kalktı. Başüstü düşmek üzere olan Enbiya bebeği, babası Mehmet Ali Durmuş'un dikkati kurtardı. Enbiya bebeğin arabasından düşmek üzere olduğunu fark eden baba Mehmet Ali Durmuş, oturduğu yerden fırlayarak, pusetten düşen kızını havada tuttu. Babanın gösterdiği refleks, marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı anlatan Mehmet Ali Durmuş, çocuklarıyla ziyaretine gelen eşinin müşteriyle ilgilendiğini sırada kızının pusetten biranda düştüğünü belirterek, "Ölecek diye korktum ok gibi Süpermen gibi fırladım kurtardım" dedi.
Anne Sinem Durmuş ise arkasını döndüğünde kızının düşmekte olduğunu gördüğünü anlatarak, "Ama eşim yetişti onunla gurur duyuyorum herkes süper baba diyor o olmasa ölebilirdi" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı