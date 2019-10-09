-Soru soran öğrenciler

-Röportajlar

-Teleskopla uzaya gözlem yapılması

-Uzayla ilgili bilgiler verilmesi



( İSTANBUL )- Dünya Uzay Haftası Eyüpsultan’da kutlandı İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Dünya Uzay Haftası” etkinliği düzenledi.

Teleskopla Süper Ay’a bakmak için 7’den 70’e herkes sıraya girdi. Eyüpsultan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ali Kuşçu Uzay Evi’nde “Dünya Uzay Haftası” etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, çocuklar, gençler ve veliler katıldı.

Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Eyüpsultan ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu ve Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi’nde seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

“Dünya Uzay Haftası ve Geleceğe Dönüş: Ay” konulu seminerde öğrencilere Ay ve Mars’a yapılacak insanlı uzay görevleri, kolonileşme hakkında sunumlar yapıldı. Seminerlerle uzayı keşfeden, uzay programları hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler Su Roket Deneyi, Hubble Uzay Teleskobu Maketi Yapımı, Güneş Gözlemi, Robotik Atölyeleri, Drone Gösterisi gibi farklı atölye çalışmalarıyla da etkinliğe aktif olarak katılma şansı elde ettiler. Seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra yine etkinlik kapsamında Dünya’dan Evren’e Bakış fotoğraf sergisi düzenlendi.

9 Ekim tarihinde ise Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Sinan Aliş’in katılımıyla halka açık seminer yapıldı. Seminer sonrası ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaşın da katılımıyla Ali Kuşçu Uzay Evi’nin bahçesinde teleskoplarla gece gözlemi gerçekleştirildi.

Geç saatlere kadar süren gözlemlerde öğrenciler Ay ve Satürn'ü ilk defa bu kadar yakından görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. 7’den 70’e Teleskopla Süper Ay’a bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu. “Ali Kuşçu bizim için önemli biridir” Bilgilerini gençlere verebilen bir Eyüpsultan oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Endüstri 4.0 çağı, uzay çağı bununda en önemli göstergesi budur. Buraya hem çocuklar hem de veliler gelmişse önemli bir gün yaşıyoruz. Ayrıca Ali Kuşçu bizim için önemli biridir. Eyüpsultan’da mezarı var. Yakın zamanda şanına yakışır şekilde mezarını yenileyeceğiz. Hem uzay çağını hem endüstri 4 çağını bir arada yaşayabilen, yaşatabilen ve bilgilerini de gençlere verebilen bir Eyüpsultan oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ay’ı parlak gördüğünü söyleyen Beray Göncü, “Beyaz parlak bir ay gördüm. Şekli bakınca yuvarlaktı ama yarısını görebildim. Çok güzeldi, teleskopla bakınca sanki ayın daha yakınına gitmiş gibi hissettiriyor. Annem ve babamla beraber geldim. Annem bana bunu sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum” dedi.

“Bastonla Ay’a bakmak için geldim” Zeytinburnu’ndan Eyüpsultan’a Ay’a bakmak için geldiğini söyleyen 86 yaşındaki Nazmiye Yürek, “Teleskopla bakınca ayı dalga dalga gördüm. Beyazlar içinde, güzel bir şey okuma yazmamda yok ama onu gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse merak ettim. Bastonla geldim. Zeytinburnu’ndan aya bakmak için geldim. Torunlarımı da getirdim” ifadelerini kullandı. Gerçekleşen bu etkinlikler "World Space Week Association" resmi web sitesindeki etkinlikler listesine kayıt edilerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden etkinliklerden biri oldu.

