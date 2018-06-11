Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sunrooflu camide Kadir Gecesi yoğunluğu havadan görüntülendi

Sunrooflu camide Kadir Gecesi yoğunluğu havadan görüntülendi

Kubbesi açılan caminin drone ile çekilen görüntüleri

Sabah Namazı Teravih Namazı Uzaktan Kumanda Gökyüzü Enerji Tasarrufu 

-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa'da camilere akın etti. Ecdat camilerinin yanında Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kubbesi açılabilir olan Safa Camiine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni Bursalı vatandaşlar huşu içinde geçirdi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde çok sayıda vatandaş camilerde bir araya geldi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazı kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan Bursalılar dualar ederek Kadir Gecesi’ni ihya etti. Kubbesi açılabilir camiye yoğun ilgi Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesindeki açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii'de Kadir Gecesi doldu taştı. Sunrooflu caminin içerisinde yer kalmayınca dışarıya taşan cemaat caminin avlusunda Teravih Namazını eda etti. 1250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik cami Kadir Gecesi gökyüzünden görüntülendi. Açılır kapanır kubbenin altında havadar bir şekilde teravih namazını kılan vatandaşlar Kadir Gecesi'nde gecenin geç saatlerine kadar camide kalıp vaaz dinleyip Kuran'ı Kerim okudu. Caminin Müezzin Kayyımı Sefa Tuna, Orta Doğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanıldığını, enerji tasarrufu için klima bulunmadığını belirtti.
Tuna, "Camimiz sunrooflu olduğu için Türkiye'de tanınan bir cami. Türkiye'nin her yerinden her akşam misafirlerimiz var. Zaman zaman değişik il ve ülkelerden gelen misafirler oluyor. Projesini çok isteyenler var. Almanya'dan dahi bu caminin projesini istiyorlar. Özellikle sıcakta teravih namazı kılanlar çoğu zaman hırkayla oturmak zorunda kalıyorlar. Çünkü üzerini tamamen açtığımızda ciddi derecede bir hava sirkülasyonu oluyor. Bu akşam Kadir Gecesi ful çakacağız tabiri caizse. Bu gece sadece teravihle bitmeyecek, sahura kadar hatta sabah namazına kadar camimizde ibadetlerimiz devam edecek" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı