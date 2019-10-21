Sünnet düğününde Türklük ve Yörüklük kültürlerini doyasıya yaşattılar

--Atlıların konvoy önünde gitmeleri drone çekimli görüntüler

--Sünnet çocuğunun atlılar eşliğinde deveye bindirilerek konvoy önünde gitmesi drone çekimli görüntüler

--Deve, atlılar ve konvoyun ilerlemesi detaylar

--Sünnet çocuğunun deve üzerine binmesi ve düğün detay görüntüler

--Düğün sahipleri Hüseyin Çelik ve Şükrü Aksu röportajı

--Organizasyona katılan ve katkı sunanlardan röportajlar



( ISPARTA -ÖZEL)- Atlı cirit gösterisi yapılan düğünde, sünnet çocuğunu deveye bindirip konvoy yaptılar ISPARTA



- Isparta’da Türklük ve Yörüklük geleneklerini yaşatmak adına sünnet düğününde atlı cirit gösterileri ile atlı ve develi konvoy düzenleyen düğün sahipleri, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.Düğüne gelen aileler ve çocukları, düğün evinin yanında oluşturulan arazide cirit gösterilerini izlerken, dileyenler de Yörükler Derneği’ne ait deveye binerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Düzenledikleri sünnet düğünü töreni ile Uşak ve farklı illerden gelen çok sayıda atlı grubu ağırladıklarını kaydederek, İhlas Haber Ajansı



Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan düğün sahibi Hüseyin Çelik, “Isparta Kayı Köyü’nde yaşıyorum. Düğünümüzde, eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Cirit gösterilerimiz oldu, eski gelenek ve göreneklerimizdeki gibi konvoy ve yemeğimiz oldu. Sünnet çocuğumuzu deveyle gezdirdik. Bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

“Türklük ve Yörüklük gelenekleriyle değişik bir düğün organizasyonu yapmaya çalıştık” Kentte farklı ve değişik bir düğün organizasyonu yapma isteğiyle yola çıktıklarını dile getiren sünnet çocuğunun dayısı Şükrü Aksu ise, “Uşak’taki Dostlar Atlı Cirit Grubu’ndan Uğur Bey ve arkadaşları 10 tane atla birlikte Isparta’ya geldiler. Burada hem bizleri, hem de misafirlerimizi şereflendirdiler, bizleri çok mutlu ettiler. Değişik bir düğün organizasyonu yapmaya çalıştık. İnşallah, yapmışızdır ve insanları mutlu etmişizdir. Artık insanlar şehir hayatından bıkmış bir şekilde, çocuklar ve yaşlılar da burada değişik duygular tattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah, başka bir düğünümüzde de böyle organizasyonlar yaparız. Yörük dernekleri adına devesiyle buraya gelen Çetin Beye de desteklerinden dolayı, Türklük ve Yörüklük geleneklerini bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bizde bu iş parayla değil, gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüzü geliştirmek amacıyla yapılıyor” Türklük ve Yörüklük geleneklerini nesilden nesile aktarmak için Yörükler Derneği çatısı altında deve beslediklerini ve ücretsiz olarak düğünler ile farklı organizasyonlara gittiklerini ifade eden Çetin Bey ise, “Böyle evlilik ve sünnet düğünleri, yörük şölenlerine götürmek için devemizi bulunduruyoruz. Bizde bu iş parayla değil, gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüzü geliştirmek amacıyla Yörükler Derneği olarak bu devemizi besliyoruz. Talep edilirse her düğüne gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkesin düğünlerinde böyle etkinlikler yapmasını isteriz” Isparta’da ‘Pala Dayı’ lakabıyla tanınan binicilerden Selahattin Çeliktaş ise, “Ben aslında mobilyacıyım ama atlarla çok ilgilendiğim için bütün festivallere ve organizasyonlara katılıyoruz. Bugün buraya aynı zamanda Uşak’tan ciritçiler geldiler ve değişik, çok güzel bir hava verdiler. Ata sporumuzu canlandırıyorlar, çok iyi bir şey. Biz, herkesin düğünlerinde böyle etkinlikler yapmasını isteriz. Hem, çoluk çocuklar atları tanıyorlar ve haşırneşir oluyorlar, hayvanseverlik duyguları hepsi var, iyi bir şey” ifadelerini kullandı.



loading...