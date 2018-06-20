Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sünnet düğününde havaya ateş eden şüpheli kaçtı - KIRKLARELİ Video

Sünnet düğününde havaya ateş eden şüpheli kaçtı - KIRKLARELİ Video

- Polis ekiplerinin şüphelinin adresine gitmesi - Evin çevresinde arama yapılması - Şüphelinin kaçtığı ileri sürülen otomobilin bulunması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıSünnet düğününde "pompalıyla" havaya ateş eden kişi aranıyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir sünnet düğününde, cemiyete sonradan gelip pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan şüpheli özel harekat polislerince aranıyor.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'ndeki sünnet eğlenceli başladı.
AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da katıldığı sünnet düğününde vatandaşların kimi sohbet etti, kimi de Trakya ezgileriyle dans etti.Bu sırada düğüne gelen bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle havaya ateş edildi.Vatandaşlar arasında panik yaşandı, Milletvekili Minsolmaz polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.Olay sonrası şüphelide bir otomobile binerek bölgeden kaçtı. Özel harekat polislerinin katılımı ile şüphelinin saklanabileceği bir eve baskın düzenlendi.
Şüpheli bulunamadı.Zanlının olay yerinden kaçtığı öne sürülen 39 BC 520 plakalı otomobil ise Çamlık Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada, sürücü koltuğunun altında pompalı tüfeği buldu.Otomobil ile tüfeğe el konulurken, firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Akalan Sünnet Düğünü Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı