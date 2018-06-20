Sünnet düğününde havaya ateş eden şüpheli kaçtı - KIRKLARELİ
- Polis ekiplerinin şüphelinin adresine gitmesi - Evin çevresinde arama yapılması - Şüphelinin kaçtığı ileri sürülen otomobilin bulunması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıSünnet düğününde "pompalıyla" havaya ateş eden kişi aranıyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir sünnet düğününde, cemiyete sonradan gelip pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan şüpheli özel harekat polislerince aranıyor.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'ndeki sünnet eğlenceli başladı. AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da katıldığı sünnet düğününde vatandaşların kimi sohbet etti, kimi de Trakya ezgileriyle dans etti.Bu sırada düğüne gelen bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle havaya ateş edildi.Vatandaşlar arasında panik yaşandı, Milletvekili Minsolmaz polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.Olay sonrası şüphelide bir otomobile binerek bölgeden kaçtı. Özel harekat polislerinin katılımı ile şüphelinin saklanabileceği bir eve baskın düzenlendi. Şüpheli bulunamadı.Zanlının olay yerinden kaçtığı öne sürülen 39 BC 520 plakalı otomobil ise Çamlık Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada, sürücü koltuğunun altında pompalı tüfeği buldu.Otomobil ile tüfeğe el konulurken, firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.