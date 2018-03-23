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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sungurlu'da şafak operasyonu...Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Sungurlu'da şafak operasyonu...Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Şafak operasyonundan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Şafak Operasyonu Pompalı Tüfek 

-Zanlıların adliyeye getirilişi

( ÇORUM -HD) ÇORUM

- Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucunda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
Çorum İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İl Emniyet müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteği ile sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2'si Ankara'da 9'u Sungurlu ilçesinde olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı. 'Panzer' isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 55 gram eroin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.K., G.S., M.K., M.K., Y.T., H.K., F.S, Y.B, M.D., Ş.G. ve E.K. adlı 11 zanlı Çorum İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Sungurlu Adliyesine sevk edildi.
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