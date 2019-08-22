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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sungurlu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sungurlu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

olay yerinden görüntü

Cumhuriyet Jandarma Trafik Kazası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-1 yaşındaki Ayaz bebeğin cansız bedeninden görüntü
-ambulans ve sağlık ekiplerinden görüntü
-jandarma araçlarından görüntü
-yaralıların ambulansa taşınması
-cumhuriyet savcının incelemesi
-cenaze aracından görüntü

( ÇORUM )- Kazada 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Moloz yığınına çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Altunay (1) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Zekeriya Altunay ile yolcular Ayşegül Altunay (25), Zekeriya Altunay (9) ve Melike Altunay (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayaz bebeğin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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