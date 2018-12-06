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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sungurlu'da 'Ekmeğimi İsraf Etmiyorum' projesi

Sungurlu'da 'Ekmeğimi İsraf Etmiyorum' projesi

Okullardan görüntü

Yemek Tarifleri Ekmek Fırını Ekmek İsrafı Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk 

-öğrencilerden görüntü
-açıklamalar
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan “Sorumluluklarımla Büyüyorum” projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerimizdeki tüm ilkokullar Kasım ayında “Ekmeğimi İsraf Etmiyorum” temalı hazırladıkları çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladı. Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği “Sorumluluklarımla Büyüyorum” projesinde ilkokullarda Kasım ayı boyunca 'Ekmeğimi İsraf Etmiyorum' teması işlendi. Okullarda ekmek israfı, bayatlamış ekmeklerin kullanım alanları, ekmeğin muhafazası, ekmeğin beslenmedeki önemi gibi konular işlenerek hem öğrencilerin hem de ailelerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca okullarda ekmek israfıyla ilgili poster-afiş çalışmaları, video gösterileri, bilgilendirme notları, okul panolarının düzenlenmesi, bayatlamış ekmeklerle yapılan yemek tarifleri kitapçıklarının ailelerle paylaşılması, atık ekmeklerle sokak hayvanlarının beslenmesi, slogan yarışmaları gibi etkinliklerle konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yürütüldü. Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu projeyi okulla sınırlandırmayarak ilçede bulunan bir ekmek fırınına gezi düzenledi.
Minik öğrenciler ekmeğin nasıl yapıldığına dair bilgiler de aldı. Projeyle hakkında bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Sosyal sorumluluk projeleri toplumsal yaşamın iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yönde hazırladığımız Sorumluluklarımla Büyüyorum projesi ile çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve bir nebze de olsa topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında her ay bir sosyal sorumluluk temasının işlendiği çalışmalar yürüteceğiz. Tüm ilkokullar, öğrencilerimizin projede etkin görev almalarını sağlayarak ailelerin katılımcı olmaları noktasında teşvik edici faaliyetler planlayacaklardır. Okullar birlikte organizasyonlar düzenleyerek ilçemiz genelinde projenin yaygınlaştırılmasını sağlayabilirler. Amacımız iyi örnekleri paylaşarak, yaygınlaştırmak. Kasım ayında tüm ilkokullarımız ilgili temanın amacına ulaşması için gayretlerini gösterdiler. Katkılarından dolayı tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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