Sungurlu’da devasa obruk oluştu, 60 kamyon hafriyatla dolduramadılar



- Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 4 metre genişliğinde 48 metre derinliğinde obruk oluştu. 60 kamyon hafriyat dökülmesine rağmen obruk kapanmadı. İlçeye bağlı 200 haneli köyde oluşan obruk köylüleri tedirgin etti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü meydana gelen obruk üzerine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri köye giderek incelemelerde bulundu. Cuma gün Cuma namazından sonra köylülerin köyün içinde obruk oluştuğunu söylediler diyen Köy Muhtarı Kadir İçtüzer, “Obruğun derinliği 48 metre, genişliği ise 4 metre. Hemen resimlerini çekip Kaymakam beye gönderdik. Gerekli çalışmalar yapılarak hafriyat döküldü obruğa. Hafriyattan sonra halen dolmadı. Derinlik tahmin ettiğimizden de çok çıkabilir” dedi.

İçtüzer, “Bugün Kaymakam Mitat Gözen, Ankara DSİ’den, İl AFED Müdürlüğü’nden geldiler. Gerekli su analizleri yapılıp, içmede, sulamada kullanılabilir mi kullanılamaz mı gerekli işlemler yapılacak” diye konuştu.

5 gündür oluşan obruğu doldurmak için uğraştıklarını söyleyen Hacı Veli İçtüzer isimli köy sakini ise, sıkıntının büyük olduğunu, daha da büyümelerinden korktuklarını söyleyerek, tedirgin bir şekilde yaşadıklarını belirtti.

Yetkililerin kendilerine, yer altında bir havuz oluştuğunu, suyun tuzlu olduğunu, kullanılamayacağını söylediler diyen İrfan Çavuşculu ise, “Köyümüzde su alanında sıkıntı var. Burada çıkan suyumuz tuzluda olsa sulama amaçlı kullanmak istiyoruz. Niyetimiz bu, ama yetkililer buna pek taraftar değil, kapanmasında yanalar” dedi.

(SŞ-BÖ)

