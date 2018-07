Sungurlu'da çocuk istismarına tepki

- Sungurlu'da yüzlerce kişi çocuk istismarına karşı tepki göstermek ve dikkat çekmek için toplandı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak çocuklara karşı cinsel istismarda bulunanlar ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamak isteyen her türlü terör eylemlerine karışmış teröristler için idam cezası artık şart olmuştur" dedi.

Ellerinde pankartlarla Atatürk Meydanı'nda yüzlerce kişi çocuk istismarlarına ve terör olaylarına tepki çekmek için toplandı. Etkinliğe oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılırken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bir konuşma yaptı. Son günlerde ülkemiz gündemine düşen ve milletçe hepimizi derinden yaralayan çocukların cinsel istismarına ilişkin olaylar, bu hususta yapılması gerekenleri yeniden gözden geçirmemize ve bu çirkin olayları ülkemiz gündeminden çıkarmak için en etkili tedbirlerin alınması hususunda toplumda büyük bir duyarlılığın oluşmasına neden olmuştur diyen Başkan Şahiner, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar bize emanet edilen dünyanın en değerli varlıklarıdır. Hayatımızın neşe kaynağı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, çevresinden gelecek olan tehlikelere karşı toplumun en savunmasız kesimidir. Sağlıklı bir toplum, güçlü bir gelecek için başta cinsel istismar olmak üzere, fiziksel istismar, duygusal istismar ve bir istismar çeşidi olan ihmalden çocuklarımızı korumak başta anne ve babaların, en önemlisi de devletin asli görevidir" dedi.

Yapılan tüm iyileştirmelere ve alınan önlemlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çocuğa yönelik kötü muamele bütünüyle önlenemediğini hatırlatan Şahiner, "Bu kadar tedbire rağmen son 15 yıldır gerçekleştirilen yasal düzenlemelere, cezalarda dünya ülkeleri ile kıyaslandığında önemli artırımlar yapılmış olmasına ve toplumda da bu konuda büyük bir duyarlılık olmasına rağmen dava sayılarının düşmemesi üzüntü vericidir. Hükümetin konu üzerinde hassas duruşu ve sorunu tüm boyutları ile yeniden gözden geçireceğini açıklaması bir fırsattır. Meclis Araştırma Komisyonunun tespitleri ve önerileri hükümetin hazırlayacağı eylem planında önemli bir yol gösterici olacaktır." şeklinde konuştu.

Bu hususta artık cezaların caydırıcı olmaması ve her gecen gün canımızın daha fazla yanması sebebi ile artık daha kesin tedbirler alınması hatta idamın gündeme gelmesi kaçınılmaz bir zaruret haline geldiğini ifade eden Abdulkadir Şahiner, "Ankara'da Eylül ile yanan, Türkiye Ağrı’da Leyla ile kavrulmuştur. Başka çocuklarımızın kaybolmaması ve yüreklerin daha fazla acı ile dağlanmaması için insanlıktan nasibini almamış bu tür eylemleri yapan canilerin hak ettiği idam cezası ile yargılanmaları, yanan gönüllerimizi söndürmese bile bir nebze de olsa adaletin tecelli etmesi ile toplumumuzda hukukun ve adaletin varlığını göstereceği için teselli sebebi olabilir ve buna benzer sapıkça fikirlere meyilli olan hastalıklı kişiler için caydırıcılık etkisi oluşturabilir. Çocuklarımız geleceğimizdir ve onlara sahip çıkmak korumak bizlerin en kutsal görevidir. Sungurludan hemşehrilerimiz adına buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Artık ülkemizin bu tür acılar yaşamaması için, Eylül’lerin Leyla’ların sapık insanların çirkin emmelerine kurban gitmemesi için söz sırası sizde. Gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak çocuklara karşı cinsel istismarda bulunanlar ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamak isteyen her türlü terör eylemlerine karışmış teröristler için idam artık şart olmuştur. sizlerde üzerinize düşenleri yapın ve ülkemizin daha fazla acılar yaşamasını durdurun" ifadelerini kullandı. (SŞ-BÖ)