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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret - İSTANBUL

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret - İSTANBUL

- Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar Darülaceze'yi ziyaretinden göSümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret - Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar Darülaceze'yi ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar Darülaceze'yi ziyaret etti.Bayraktar çifti, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci eşliğinde kurumda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar, Darülaceze'de bulunan rehabilitasyon merkezinin yanı sıra, ziyaretçi merkeziyle daireleri gezdi.Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinleyen Bayraktar çifti, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.

Bayraktar'ın gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını dile getiren Darülaceze sakinleri, kendilerini her zaman yanlarında görmek istediklerini aktardı. Bu arada Bayraktar da yaklaşan seçim için Darülaceze sakinlerinden dua etmelerini istedi.Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar, Darülaceze sakinleri ve çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi, ramazanlarını, Kadir Gecelerini kutlayarak iftarlık ikramında bulundu.Bayraktar çiftine, Darülaceze Rehabilitasyon Merkezi'nde üretilen eşyalardan da bazı hediyeler takdim edildi. Bayraktar da burada üretilen eşyalardan satın aldı.Ziyarette, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yeğeni Emine Mahinur Albayrak da yer aldı.

Kutlay Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezi 

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