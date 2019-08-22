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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sümela Manastırı'nı bu yılın iki aylık döneminde 116 bin kişi ziyaret etti İzle

Sümela Manastırı'nı bu yılın iki aylık döneminde 116 bin kişi ziyaret etti İzle

ARŞİV

Restorasyon Batıl 

-Manastırdan drone görüntüleri
-Trafiğin drone görüntüleri
-Aktüel görüntüleri

( TRABZON )- Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı TRABZON

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırını bu yılın 2 aylık döneminde 116 bin 525 kişi ziyaret etti. Sümela Manastırına özellikle bu yıl yoğun ilgi olurken Manastır, 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılarak 25 Mayıs’ta bir bölümü ziyarete açılmıştı. Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda zor şartlar altında 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla 25 Mayıs 2019 günü düzenlenen törenle açılarak ziyaretçi kabulüne başlamıştı. Manastırı bu yılın Haziran ve Temmuz ayında 16 bin 525 kişi ziyaret ederken kapalı olmadan önceki dönemde bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan Sümela manastırını özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerde ilgi gösteriyor. Manastırı uzun yıllardan batılı turistlerinde ziyaret ettiği gözlenirken Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planlanan tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak. (BK-EK
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