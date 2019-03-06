Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında 4 bin ton kaya temizliği yapıldı



- Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan ve restorasyon nedeniyle uzun süredir kapalı olan Sümela Manastırı’nda 3,5 yılda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Restorasyon çalışmaları süren manastırın bir bölümü 18 Mayıs 2019 tarihinde ziyaretçilere açılacak Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın bir bölümü 18 Mayıs 2019 tarihinde Müzeler Haftası’nda ziyarete açılacak. Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi.

Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi.

Trabzon Valiliği, Sümela Manastırı ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Manastırda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada “İlimiz Maçka İlçesi Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Sümela Manastırımızın kamuoyunun bilgisi olduğu üzere 2016 yılından bu tarafa restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir” denildi. 4 bin ton kaya temizlendi Sümela Manastırı’nda 1. etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Gelinen noktada Sümela Manastırında 1. Etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 4 bin ton kaya temizliği yapılmıştır. Ayrıca manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlenmiş, tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler yeniden restore edilerek kullanılır hale getirilmiştir. 1 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada Sümela Manastırımızın 1. Bölümünün tamamlanarak ‘18 Mayıs 2019 tarihinde Müzeler Haftası'nda hizmete açılacağı ve gelen ziyaretçilerimizin girişlerinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bunun dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgi ve yayınlara itibar edilmemesi hususu; kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi.



