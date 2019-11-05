Sümela'da 4 yıldır süren restorasyonun gizli kahramanları

-- Manastırdaki koruyucu iskelelerden görüntü

-- Dağcılardan görüntü

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( TRABZON ) -- Sümela Manastırı'nda 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarının en riskli kısmında kaya temizliğini yapan dağcılar yer alıyor- Yamaçlardaki riskli kayaların temizlenmesinin ardından manastırın iç avlusundaki restorasyon çalışmalarına geçilecek TRABZON



- Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları zorlu coğrafi koşullarda sürdürülüyor. 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarının en riskli kısmını oluşturan kaya temizliğini yapan dağcılar Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun gizli kahramanları dikkat çekiyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs’ta ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sümela Manastırı’nda devam eden 2. etap çalışmaları sürerken, 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürülüyor. Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükselikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları olarak biliniyor. 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağçı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamnda yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda büyüt boyutlardaki kaya parçalarının stabilazasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştiriliyor. Sümela Manastırı'nın en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerlerde inşa edilirken, dağcıların bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Dağcılık teknikleri kullanılarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yamaçtaki kayalarının temizlenmesinin ardından manastırın iç avlusundaki restorasyon çalışmalarına geçilecek. Manastır koruyucu iskelerle koruma altına alındı Yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında sarp yamaçlardaki kayalar temizlenirken, alttaki yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kuruldu. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’ndaki yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurularak koruma altına alındı. Geçtiğimiz 30 Ekim'de Sümela Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı’nın 2020 yılı Mayıs ayında tamamının ziyarete açılacağını belirterek “İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası’nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı’nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. (OK-ÖS-Y)



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