Suluova'da depo yangını - AMASYA

- Suluova'da depo yangını - İtfaiyenin yangına müdahale etmesi görüntüleri - Yanan besi yemi görüntüleri - Büyük Baş hayvan çiftliğinden görüntüler - İtfaiyeden görüntüler - Olayı izleyen halktan görüntülerSuluova'da depo yangınıAMASYA (AA) - Suluova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Cevizdibi Mahallesi'nde besicilik yapan Nuri Pak'a ait ahır ile ev arasındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 7 personelle müdahale etti.Ekipler, alevlerin 2 katlı ev ile ahıra sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.Yangında besi yemi olarak kullanılan 10 ton yulaf, 3 ton kömür ile 3 ton odun zarar gördü.
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