Sultangazili öğrenciler “Hayalindeki polisi” çizdi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Müdürün konuşması

-Öğrencilerin şiir okuması

-Öğrenci korosu

-Öğrencileri ödüllerinin verilmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası resim yarışması düzenlendi- Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi İSTANBUL



- Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokullar arasında düzenlenen “Hayalimdeki Polis” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, “Onlar kimi zaman molotofların içinde kaldılar, kimi zaman olayların içinde kaldılar, kimi zaman silahların gölgesinde kaldılar. Tüm bunlara rağmen okuma azimlerini hiçbir zaman yetirmediler” dedi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Hayalimdeki polis' konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Başkaya, Sultangazi İlçe Terörle Mücadele (TEM) Güvenlik Büro Amiri Fatih İşlek, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“Silahların gölgesine rağmen okuma azmini kaybetmediler” Ödül töreninde konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, “Çünkü bu bölgede okullara giden değerli öğrencilerimizin ne kadar vefakar ve cefakar olduklarını bizler çok iyi biliyoruz. Onlar kimi zaman molotofların içinde kaldılar, kimi zaman olayların içinde kaldılar, kimi zaman silahların gölgesinde kaldılar. Tüm bunlara rağmen okuma azimlerini hiçbir zaman yetirmediler. Onlar iyi bir birey olmak adına, iyi bir yurttaş olmak adına eğitimlerine her zaman devam ettiler. Onun için tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Sizlerin iyi bir insan, iyi bir yurttaş olabilmeniz için elimizden geleni yapacağımız adına teşkilatım adına söz veriyorum. Elimizden gelen her şeyi sizler için yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Hayalindeki polisleri resmettiler Açılış konuşmalarının ardından yarışmaya katılan yaklaşık 300 öğrenciden dereye girenler ödüllendirildi. “Hayalimdeki polis” konulu yarışmada öğrencilerin polis algısı tespit edilmeye çalışıldı. Birbirinden güzel resimler ortaya çıkartan öğrenciler, hayal dünyalarını tuvale yansıttı. Törende öğrencilerin okudukları 'polis' temalı şiirler ve öğrencilerden oluşan korunun seslendirdiği eserlerde büyük beğeni topladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, 2015 yılında Gazi Mahallesi’nde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri, Şehit Ömer Halisdemir ve şehit Fethi Sekin kategorisi kapsamında verildi.



