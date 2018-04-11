Sultangazili çocuklar ormanı keşfe çıktı Haberi

-Ormanda inceleme yapmaları

-Ata binmelerinden görüntü

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( İSTANBUL )- Sultangazili çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor İSTANBUL



- Sultangazili çocuklar Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi projesiyle ormanı keşfe çıktı. Bir yandan ormanda bitki türlerini inceleyen çocuklar bir yandan da ata binerek doyasıya eğlendi. Çocuklara doğayı ve yeşili sevdirerek doğaya karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Sultangazi Belediyesi, Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi projesini başlattı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da çok sayıda öğrenciyle Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda bir araya gelerek projeye start verdi. İlçede eğitim gören 4 ve 5’inci sınıf öğrencisi çocukların katıldığı atölye kapsamında çocuklar, uzman biyologlarla birlikte ormanda gezintiye çıkarak bitki türlerini büyüteçle yakından inceledi. Ardından Başkan Altunay, Sultangazi Binicilik Tesisleri’nde hem çocuklara ata binmelerinde yardımcı oldu hem de onlarla birlikte ata bindi. Çocukların eğlenirken öğrendiği proje kapsamında bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biyomimikri ve açık havada sanat çalışmaları gibi birçok gerçekleştiriliyor. 27 Nisana kadar haftanın her günü kent ormanında uygulanacak atölyede öğrencilerin şehir ortamından uzaklaşarak doğal ortamlarda çeşitli aktiviteler gerçekleştirmesine de imkan sağlandı. “Çocuklar adeta ormanı keşfetmeye çıktılar” Çocukların doğal ortamda hem değişik canlı türlerini gözlemlediğini hem de birçok aktiviteye katıldığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Orman kaşifleri projemiz her sene uygulanır hale geldi. Bu sene de baharla birlikte çocuklar adeta ormanı keşfetmeye çıktılar. Burada hem canlılarla hem bitkilerle ciddi incelemeler, bilimsel yürüyüşler yapıyorlar. Burada kurdukları doğa atölyesinde birlikte çalışıyorlar. Burası canlılarıyla, ağaçlarıyla ve değişik bitki örtüsüyle örnek bir yer. Burada birçok fonksiyon var çocuklar bu keşiflerle ilgilenirken aynı zamanda ata binme zevkini yaşıyorlar. Nisan ayı boyunca devam edecek, incelemeler sürecek. Bunu daha çok okulda daha çok insana yarar sağlayacak şekilde de şekillendiriyoruz” dedi.

“Ata binmek çok güzel” Ata binmeyi çok sevdiğini ve etkinliklerle birçok bitkiyi yakından incelediklerini belirten Arda Karababa, “Ata binmek çok güzel, neşeli, eğlenceli. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla geldim, doğayı gezdik, bir sürü bilgiler öğrendik. Büyüteçle böcekleri araştırdık” ifadelerini kullandı. “Ormandakileri öğrendik, ata bindik” Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi projesine katılan ve ormandaki incelemelerin ardından ata binen Ruken Yalçın, “Gezintiye çıktık, ormandakileri öğrendik, ata bindik. Ağaçların tohumlarını öğrendik. Ata bindiğimde ilk önce korkmuştum, sonra korkmadım” diye konuştu.



