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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

Kurbanlık Hayvan Kurban Pazarı Efes Hayvan Pazarı Hayvan 

-trafikten görüntü
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( İSTANBUL )- Yolda uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

- İstanbul’da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kurban Bayramı Arefesinde kurban kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi’deki hayvan satış merkezi en işlek noktalardan biri oldu. Hayvan bakmak için gelen vatandaşlar yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sürücülerin yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi 30 dakikayı buldu. Hayvan satış merkezine giden yolda, yol kenarına park eden araçlar da trafiği olumsuz etkilendi. Araç trafiği ve kurban pazarı havadan görüntülendi.
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