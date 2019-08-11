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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi hayvan pazarı bayramın ilk gününde doldu, taştı İzle

Sultangazi hayvan pazarı bayramın ilk gününde doldu, taştı İzle

-Drone görüntüleri

Kurbanlık Hayvan Uttu Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

--Trafik görüntüsü
--Hayvan alanlar ve satanlar
--Pazarlık
--Hayvan pazarındaki yoğunluk
--Vatandaş röpler

( İSTANBUL )- Hayvan pazarı yoğunluğu drone ile görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul Sultangazi’deki hayvan satış merkezi Kurban Bayramının ilk gününde tıklım tıklım doldu. Satış merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar ise yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Hayvan satış merkezi ve yoldaki yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramının ilk günü kurbanlık hayvanlarını almak ve kesmek isteyenler kurban satış merkezlerinin yolunu tuttu. Sultangazi’de hayvan satış merkezine giden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar hayvan satış merkezine yaklaşık 1 buçuk saatlik sürede ulaştığını ifade etti.
Kurbanlık hayvanlarını ayıran vatandaşlar kesimhanenin yolunu tuttu. Ayırmayanlar bayramın ilk gününde büyükbaş hayvan bulmakta zorluk çekti. Küçükbaş hayvan satışlarında yoğunluk vardı. Kurbanlıkların hepsini sattığını ifade büyükbaş hayvan satıcısı Emrah Asan, “Geçen seneye göre daha çok ilgi var. Elimizde kurbanlık kalmadı. Hepsini bitirdik. Bayramın ikinci, üçüncü günü gelenler de kurban bulabilir. Ucuzlamasını bekleyenler daha fazlaya alabiliyor. Bu bir risktir. Önceden kurbanını alanlar iyi kurban seçebiliyor. Fiyatlar makul. Geçen seneye göre biraz fazlaydı. Yine de istediğimiz paraya satabildik” diye konuştu.
Küçükbaş hayvan satıcısı Murat Kırmaç, “Büyükbaş fazla kalmadı. Her çadırda ya 2 tane ya 3 tane var. Küçükbaş bin 400 liradan başlıyor, bin 900- 2 bin liraya kadar hayvan var. Baya bir hareketli bugün. Her bütçeye göre var. Geçen seneye rağmen fiyatlarda fazla bir oynama yok” dedi.
(CS-ÖFA
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