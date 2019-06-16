Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı

Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı

-Hsatenden detaylar

Hastalık Hastane Karantina Efes Bulaşıcı Hastalık 

--Röportajlar
--Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Servisinde tedavi gören Afganistan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle, çocuk acil bölümünün bir kısmı karantinaya alındı. Olay, Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil bölümünde tedavi gören Afganistan uyruklu çocukta tüberküloz bulaşıcı hastalık tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında hastanenin Çocuk Acil Bölümünün bir kısmı karantinaya alındı. Grip olduğu için hastaneye gelen ve maske takan Serkan Püskül, "Pakistan uyruklu 17 yaşındaki bir arkadaşımız hastalığından dolayı maske takıyorum. Ben de Grip olmuştum hastalığım vardı o yüzden geldim. İçerdekiler maske takmamı söyledi.

Güvenliğimiz için her yerde maske takıyorum" dedi.
Hastanın annesi Sevil Püskül ise olayı anlayarak, "Hastaneye geldik. Oğlum grip olmuştu. Yetkililerin maske taktığını gördük bir şeylerin ters gittiğini fark ettik. Nedenini sordum. Yabancı uyruklu bir çocukta verem olduğu tespit edilmiş. Başka bir hastaneye gitmemizi söylediler. Maske istedim sadece bir tane buldum çocuğum için. Grip zaten nefes almakta zorlanıyor. Sadece o taktı bahçede bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı