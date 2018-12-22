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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de zincirleme trafik kazası İzle

Sultangazi’de zincirleme trafik kazası İzle

Kaza yapan araçlar

Trafik Kazası Zincirleme Kaza Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

-İki şeritte de oluşan trafik
-Yol bakım ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kazayı izleyen sürücüler de kaza yaptı İSTANBUL

- Sultangazi-Arnavutköy yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazayı izleyen yan şeritteki sürücüler de kaza yaptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazalar sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunun her iki yönünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy’den Sultangazi istikametine seyir halinde olan 34 DU 796 plakalı minibüs, 34 TJ 2551 plakalı otomobil ve plakası alınamayan başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kazalar trafiği durdurdu. Karşı şeritte Sultangazi’den Arnavutköy’e seyir halinde olan araçlar yaşanan kazayı izlerken bu şeritte de 06 FU 3973 plakalı ticari araç ve başka bir otomobil kaza yaptı. Yaşanan kazalardan dolayı iki şeritte de uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Yol bakım ekiplerinin araçlardan sızan yağları ve yakıtları temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan, trafikteki sürücülerin meraklarının bir kez daha kazaya sebep olduğu da görüldü.

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