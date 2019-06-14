Sultangazi’de Yürüyüş Dergisi’ne operasyon:4 gözaltı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de bulunan Yürüyüş Dergisi’ne öğlen saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda DHKP-C üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’ne bugün öğlen saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan baskında yol tamamen trafiğe kapatıldı. Baskında DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığını öğrenildi.

