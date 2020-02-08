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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Sultangazi’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Yürümekte zorluk çeken vatandaştan görüntüler

Kardan Adam Kar Yağışı 

-Kar topu oynayan çocuklardan görüntü
-Kızakla kayma görüntüsü
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte Sultangazi’de çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından dün geceden sabaha kadar etkili olan yağış, öğleden sonra daha da şiddetlenerek kentini bir çok noktasını beyaza bürüdü. Uzun sürenin ardından gelen karın keyfini çıkaran vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadı. Yağışın bol görüldüğü Sultangazi ilçesinde ise kimi vatandaşlar kızakla kayarken, kimileri ise kardan adam yaptı. Öte yandan rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektikleri de görüldü.

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