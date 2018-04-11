Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Şüphelilerin gözaltına alınmasıSultangazi'de uyuşturucu operasyonu - Özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Yakalama Kararı Harekat Polisi 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna UğurlandıÖzel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı