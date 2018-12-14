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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi'de tütün kaçakçılarına dev operasyon

Sultangazi'de tütün kaçakçılarına dev operasyon

Operasyon görüntüleri

( İSTANBUL ) - Operasyonda 1 ton 850 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - İmalathanenin hijyen bakımında çok kötü durumda olması dikkat çekti İSTANBUL

Hastalık Çatı Katı İmalathane Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Sultangazi'de polis ekiplerince kaçak tütün imalatıhanesine yapılan operasyonda 1 ton 27 kilogram hazır paketlenmiş nargile tütünü, 850 kilogram ham nargile tütünü, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ve çok sayıda yapımda kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi'nde gelen koku üzerine vatandaşların polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine, ekipler harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mahallede yaptığı titiz çalışma sonucu, kokunun 2273. Sokakta bulunan 4 katlı bir iş hanını çatı katından geldiği tespit edildi. Çatı katına baskın yapan ekipler, kaçak tütün imalathanesiyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı operasyonda 1 ton 27 kilogram hazır paketlenmiş nargile tütünü, 850 kilogram ham nargile tütünü, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ve çok sayıda yapımda kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan, hijyen bakımında çok kötü durumda olan imalathaneyi gösteren yetkililer, kaçak ürünleri kullananları çok ciddi hastalıklara yakalanabilecekleri konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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