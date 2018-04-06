Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de ‘Türkiye ve Dünya Gündemi’ konuşuldu

Sultangazi’de ‘Türkiye ve Dünya Gündemi’ konuşuldu

Belediye Başkanı konuşması

Televizyon Köşe Yazarı Hatıra Fotoğrafı Toplantı Enine Boyuna 

-Konuşmacıların konuşması
-Genel ve Detay Görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’ de ‘’Türkiye ve Dünya Gündemi’’ isimli bir sempozyum düzenlendi.
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği sempozyumda gündemde neler olduğu, geçmişin günümüzle nasıl bir bağlantısı olduğu gibi önemli konular konuşuldu. Sultangazi Belediyesi tarafından gündemi anlamak ve yorumlamak için bir sempozyum düzenlendi.
Türkiye ve Dünya Gündemi isimli sempozyuma konuşmacı olarak Sabah Gazetesi köşe yazarı Melih Altınok, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi köşe yazarı Hikmet Genç katıldı.
Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda saat 19.30’da başlayan sempozyumu dinlemek üzere Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ da dinleyiciler arasındaki yerini aldı. Sempozyumdan önce bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ‘’Zaman zaman böyle güzel birlikteliklere vesile olacak programları bu salonlarda düzenliyoruz. İnanıyorum ki en güzellerinden bir tanesi de belki bu akşam icra edeceğimiz, sıcak gündemi paylaşacağımız, her zaman televizyonlardan izleyerek kendilerinden istifade ettiğimiz arkadaşlarımız istedik ki Sultangazi’ mize misafir olsunlar. Sağolsunlar Murat Bey, Hikmet Bey ve Melih Bey bu akşam bizlerle birlikte olacaklar. Burada şu çok önemli. Bir çok toplantıyı icra ediyoruz. Her zaman buradan boş dönmediğimiz toplantılar aslında bu güzel yorumcularımızın bir araya gelerek bizlere verdikleri mesajlardır. Son zamanlarda ülkemizin yazılı ve görsel basından takip ediyoruz. En önemli başarılarından birine tanıklık ediyoruz. Nedir o? Gerek Afrin Harekatı, gerekse ardından dünya liderleri diyebileceğimiz Rusya’nın ve İran’ın en üst düzey yetkilileri ilçemizde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük yatırımların temelini atarken, Suriye meselesini de enine boyuna konuşarak tartışmalar yaptılar. Bu akşam inanıyorum ki konuşmacılarımız bu sıcak gündemi değerlendirecekler ‘’ dedi.
Sempozyum sonrası tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı