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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı - İSTANBUL Video

Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı - İSTANBUL Video

- Kaza yapan minibüs ve otobüsten görüntüler - Yaralıya ambulansta ilk müdahalenin yapılması - Araçların olay yerinden kaldırılma çalışması - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında aynı minibüsteki 6 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Malkoçoğlu Mahallesi Habipler Yolu Arnavutköy istikametinde seyreden Ramazan Çalış'ın kullandığı 34 TP 6163 plakalı İETT otobüsü, aynı yöne giden Muzaffer Bakar idaresindeki 34 LBK 351 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs de yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü Bakar ile minibüste bulunan Muhammed Ö, Ali Rıza K, Furkan U, Haydar H. ve Abdullah D. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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