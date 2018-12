Sultangazi’de sobadan çıkan alevler çatıyı yaktı

--İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

--Vatandaş röp

--Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de Suriyeli bir ailenin yaşadığı 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Soba borusundan çıkan alevlerin çatıya sıçramasıyla çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde soba borularından çıkan alevler yangına neden oldu. Çatıdaki izolasyon malzemelerini tutuşturan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar içeride birinin olması ihtimali üzerine kapıyı kırarak eve girdi. Kimsenin olmadığı evde çıkan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlardan bir görgü tanığı, “Sobanın üst tarafından çatı yanıyordu gördüğüm kadarıyla. Kısa sürede büyümeye başladı.

İtfaiyenin zamanında gelmesi iyi oldu. Suriyeli aile yaşıyormuş duyduğumuza göre” dedi.

“Baltayla kapıyı kırdık” İçeride herhangi birisinin olma ihtimaline karşı kapıyı kırdıklarını söyleyen Tamer Doğan, “Haber verdiler yukarıda yangın var diye. Biz de yukarıya çıktık. Baltayla falan kapıyı kırdık. O sıra zaten o sıra itfaiye geldi gerekli müdahaleyi yaptı. Herhangi bir can kaybı yok” diye konuştu.

(SÜ-ÖY-