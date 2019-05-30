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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de pitbull dehşeti

Sultangazi’de pitbull dehşeti

-Vatandaş kamera görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de pitbull ısırdığı köpeği yediği dayağa rağmen bırakmadı İSTANBUL

Para Cezası Köpek Pitbull Saldırı Hayvan 


- Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi. Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbullu sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbullu döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbullun sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı. Pitbull gezdirmenin cezası 6 bin 306 lira Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan ‘pitbull’ cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor. Yaşanan anlar vatandaş kamerasında Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbullun saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor. (SÜ-ÖY-
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