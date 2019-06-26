Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de petrolde silahlı soygun

Sultangazi’de petrolde silahlı soygun

olay yerindeki ekiplerden görüntü

Görgü Tanığı Zırhlı Araçlar Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Akaryakıt İstasyonu 

-zırhlı araçtan görüntü
-görgü tanığı ile röp
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir akaryakıt ofisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı 3 kişi soygun gerçekleştirdi. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 01.15 sularında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, istasyonun yan tarafından önce maytap patlattı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, elindeki silahlarla soygun gerçekleştirildi.
Bir miktar para alan soyguncular, yürüyerek ara sokaklara karışarak kaçtı. Çalışanların haber vermesi üzerine polis sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Daha sonra parmak izi ive güvenlik kamerası çalışma yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir patlama sesiyle çıktığını belirten olayın görgü tanığı, “Önce bir patlama sesi geldi. Sonra baktım ateş gibi bir şey yakmışlar. Sonra ne olduğunu anlayamadım, biri koşarak ara sokaklara kaçtı” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı