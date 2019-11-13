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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de park halindeki cip alev alev yandı

Sultangazi’de park halindeki cip alev alev yandı

Yanan araba vatandaş kamerası

Kamera Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Hurdaya dönen cip
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sabotaj ihtimali araştırılıyor İSTANBUL

- Sultangazi’de park halindeki bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen cipin neden yandığı ile ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Gazi Mahallesi’nde bir evin önünde park halinde olan cipte yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler cip tarzı otomobilin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak cip kullanılmaz hale geldi. Otomobil park halindeyken çıkan yangının şüpheli bulunması üzerine itfaiye ekipleri sabotaj ihtimali için inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlarla konuşarak yangının nedenini bulmak için çalışma yaptı. Yangın esnasında yanan cipin yanında 2 aracın daha olduğunu söyleyen vatandaşlar büyük bir faciadan dönüldüğünü belirtti.
Cipi hurdaya döndüren yangının asıl sebebi ise yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
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