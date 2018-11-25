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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı - İSTANBUL Video

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı - İSTANBUL Video

- Kundaklanan araçlardan detaylarSultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi’de park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı.Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2506. Sokak’ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.Araçları yanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

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