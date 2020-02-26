Sultangazi’de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı İzle

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Mahalledeki birçok araca çarpınca linç edilmek istenen, kaçmak isterken de otomobili yakan sürücüde alkol çıkmadı İSTANBUL



- Sultangazi’de dün gece çok sayıda araca çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından önce linç edilmek istenen ardından yangından kurtarılan sürücüde alkol çıkmadı. Yaşanan linç girişimi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren O.Ö. isimli sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların parke taşı, sandalye ve sopalarla saldırmasıyla panikleyen sürücü aracın gazına aşırı yüklenince, otomobil bir anda alev aldı. Yangına rağmen aracından inmeyen sürücüyü yine vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek kurtardı. Yangının söndürülmesiyle birlikte sürücü polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.Ö. isimli sürücünün yapılan testlerde alkollü olmadığı görüldü.

Sinir krizi geçirip yaşananlara sebep olduğu düşünülen O.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücünün son yaptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli vatandaşlardan kaçmak isteyen sürücü caddeye çıktıktan sonra yol kenarında duran cipe çarpıyor. Vatandaşların koşarak yanına gittiği aracın kapıları kilitli olduğu için sürücü linç edilmeye çalışılıyor. Aracın yanmaya başlamasıyla panikleyen vatandaşların koşuşturmaları da kameralara yansıdı.



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