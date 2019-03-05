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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de ormanı kaplayan duman havadan görüntülendi

Sultangazi'de ormanı kaplayan duman havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Ormanlı Trol 

-Ormandan görüntü
-Yangından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi. Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında itfaiye ekipleri araçlarla ulaşamadıkları alana önce yaya olarak ardından araçlarla müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ormanlık alan zarar görürken ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi. Görüntülerle yemyeşil ormanları kaplayan duman da gözler önüne serildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. (HK-
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