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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Sultangazi’de minibüsle gelip, meyve yüklü kasaları böyle çaldılar

Sultangazi’de minibüsle gelip, meyve yüklü kasaları böyle çaldılar

-Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL - ÖZEL)- Meyve hırsızları kamerada İSTANBUL

Salar Kamera Hırsız 


- Sultangazi’de park halindeki kamyonetten meyve dolu kasaları çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde dün sabaha karşı meydana geldi. Park halindeki meyve-sebze yüklü bir kamyonete araçla yanaşan hırsızlar, meyve kasalarını taşımaya başladı.
Kısa sürede bin liralık malzemeyi geldikleri araca yükleyen hırsızlar araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların kamyonete yanaşarak malzemeleri geldikleri araca aktardıkları, o sırada çevreden insanların geçtiği ve hırsızların yaklaşık bin liralık malzemeyi aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. (SÜ-ÖFA
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