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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı

Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı

dananın kaçmaya çalışması

Asad Akalan Efes Kamera 

-vatandaşların danayı yakalaması
-detaylar

( İSTANBUL )- Kaçmaya çalışan dana son anda yakalandı İSTANBUL

- Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Danayı son anda yakalamayı başaran vatandaşların panik anları kameralara yansıdı. Kurban Bayramı Arefesinde kurbanlıklar kamyonlarla taşınarak sahiplerine teslim ediyor. Sultangazi'de kamyonetin kasasında taşınan bir kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Kasadan atlayarak kaçmaya çalışan kurbanlık dana vatandaşların müdahalesiyle son anda yakalandı. Vatandaşların panik anları ve kaçmaya çalışan danayı yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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