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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Sultangazi’de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Seminerden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Konferans Kullar Öğrenciler 

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( İSTANBUL )- Sultangazi’de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi İSTANBUL

- Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi’de konuşuldu. Sultangazi Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenledi.
Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, “Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun” yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta, korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı.
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