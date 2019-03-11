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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de korkutan çatı yangını

Sultangazi'de korkutan çatı yangını

yangından görüntü

Çatı Katı Çatı Yangını Trol 

-itfaiye ekipleri
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı. Yan taraftaki binaya sıçramasıyla korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde saat 23.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan binaya da sıçradı. Korkuya kapılan mahallesi sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binalarda maddi hasar meydana geldi.
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