Sultangazi’de kayan tır yan döndü



- İstanbul Sultangazi’de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü. Kazada sürücü yara almazken, trafikte aksama yaşandı. Kaza, Sultangazi Habibler Mevki Mahmutbey istikametinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 26 DB 624 plakalı tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dorse ile kabin sıkıştı. Dorsenin sıkıştırdığı tırın kabini yan döndü. Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken kaza nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

