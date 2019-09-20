Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de kayan tır yan döndü

Sultangazi’de kayan tır yan döndü

tırdan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Trol 


- İstanbul Sultangazi’de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü. Kazada sürücü yara almazken, trafikte aksama yaşandı. Kaza, Sultangazi Habibler Mevki Mahmutbey istikametinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 26 DB 624 plakalı tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dorse ile kabin sıkıştı. Dorsenin sıkıştırdığı tırın kabini yan döndü. Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken kaza nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
İlgili Foto Galeriler
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı