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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de karton atölyesinde yangın

Sultangazi’de karton atölyesinde yangın

Yangından görüntü

Fabrika Trol 

-Vatandaş röportajı
-Ekiplerin müdahalesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bir karton üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Atölyede çalışan bir vatandaş ise yangını söndüren itfaiye ekiplerine su dağıttı.
Yangın, Habibler Mahallesi Yıldızlar Caddesi üzerinde bulunan bir karton üretim atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak da kullanılan iş yerinde elektrik kablolarından çıkan yangın kartonlara sıçradı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber veren çalışanlar yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kartonlar dışarıya taşınmaya çalışılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. “Yardım istiyordu ben de o an daldım içeriye” Yoldan geçerken yangını gören ve atölyeye girerek yardım eden İsmet Göktaş, “Eski Habibler Meydanı’ndan geçerken yol üstünde gözlüklü bir ağabey tek başına mücadele veriyordu yangınla. Su döküp aynı zamanda yardım istiyordu. Ben de o an daldım içeriye. Su dökmeye başladık. Gördüğüm kadarıyla elektrik kabloları yanıyordu. Karton fabrikası olduğu için kartonlar da bir anda alev aldı büyüdü yangın. 10 dakika sonra da itfaiye geldi. Hem karton deposu hem de ambalaj yapım yeri” dedi.
İtfaiye ekiplerine su dağıttı Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, atölyede çalışan bir vatandaş itfaiye ekiplerine su dağıttı.
Hem yangını söndüren hem de içerideki malzemeleri dışarıya çıkarmaya yardım eden itfaiye ekipleri vatandaşın ikram ettiği suyu içti.
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