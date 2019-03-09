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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de kaldırıma bırakılan EYP patladı

Sultangazi’de kaldırıma bırakılan EYP patladı

Sokaktan görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Irak 

-Olay yeri incelemenin incelemelerde bulunması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Sultangazi’de sokakta kaldırıma bırakılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olan ya da yaralanın olmadığı patlamada polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, saat 22.15 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 1263 Sokak’taki kaldırıma el yapımı patlayıcı (EYP) bırakıldı. Bırakılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak sokağı çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları patlamanın meydana geldiği yerde detaylı delil araştırması yaptı. Yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla kapatılan sokak yeniden açıldı. Polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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